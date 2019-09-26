Федорчук: Маріуполь - це Шахтар-2

Джерело - Tribuna.com.
Донецькому Шахтарю у свій час було дуже складно грати проти київського ЦСКА.
Про це наставник Енергії Олег Федорчук заявив Footboom.
"Важливо, щоб у Динамо вистачило запасу міцності на матч з Маріуполем. В першу чергу, міцності психологічної. Налаштовуватися на зустріч після перемоги 5:0 вкрай непросто, проте кияни зуміли дотиснути суперника.
А про значущість цього успіху і говорити зайвий раз не проходиться, адже Маріуполь - це, по суті, Шахтар-2. Динамівцям там завжди було складно.
Якщо проводити історичну паралель, то Шахтарю у свій час було дуже складно грати проти київського ЦСКА, де виступали практично всі колишні динамівці", - сказав Федорчук.
Раніше, Динамо завдяки голу Вербича перемогло Маріуполь.
Нагадаємо, Михайличенко вказав на важливість перемоги.