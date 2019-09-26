Неймар буде судитися з Барселоною

Суд відбудеться 27 вересня

Завтра, 27 вересня, відбудеться суд, на якому Неймар буде давати свідчення проти футбольного клубу Барселона.

Про це повідомляє Marca.

Початок історії припадає на літо 2016- го. Тоді каталонці продовжили контракт з бразильцем, і в якості підписного бонусу виплатила йому 20 млн євро. Влітку 2017 го каталонці мали виплатити Неймару другу частину підписного бонусу, сума якого становить 43,6 млн євро. Однак тим влітку бразилець перебрався в ПСЖ і "синьо-гранатові" так і не виплатили йому залишок.

З цієї причини Неймар і бажає судитися з каталонцями, вважаючи, що Барселона не до кінця виконала всі умови їх останньої угоди.

Нагадаємо, минулого літа Барселона і Неймар усіма силами бажали знову возз'єднатися, проте Парі Сен-Жермен встановив занадто високу ціну для здійснення цього трансферу.

Крім цього, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Неймар може підписати з ПСЖ новий контракт.

Раніше, Тухоль розповів, що Неймар щосили намагався покинути клуб.