Сабо: Поки що у динамівців немає мізків

У київського Динамо є проблеми у середній лінії.

Про це заявив Йожеф Сабо.

"Все одно у захисті в Динамо є проблеми і їх потрібно якось підправляти. Але на цьому рівні захист зіграв нормально. Якщо говорити про середню лінію, то для мене вона є мізками команди. Поки що у динамівців немає цих мізків. Я був півзахисником, був тренером і для мене все "вариться" саме в середній лінії. Там потрібні футболісти, які добре грають у відборі та атаці, розуміють футбол", - зазначив Сабо.