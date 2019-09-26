Гравці Ворскли хочуть виправити ситуацію у турнірній таблиці УПЛ у матчі із Шахтарем.

Про це розповів 29-річний захисник полтавської команди Володимир Баєнко.

"Ми підходимо до матчу з Шахтарем дуже сконцентрованими, бо права на помилку у нас немає. Відпрацьовуємо на тренуваннях і моделюємо те, як ми будемо грати. Постараємося виправити ситуацію в турнірній таблиці.

Ми переглядали матчі Шахтаря і ще будемо дивитися. У будь-якої команди є сильні і слабкі сторони. Постараємося скористатися їх слабкими сторонами і закрити їх сильні сторони", - розповів Баєнко.