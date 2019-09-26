Маріуполь перед матчем із Динамо ніколи не поливає поле, що є порушенням регламенту УПЛ.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Стан поля, який залишає бажати кращого. Тут ніколи особливо не поливають газон, хоча, наскільки я знаю, навіть у регламенті є вимога про полив поля перед матчем та в перерві. Але в Маріуполі вирішили не дотримуватися регламенту… Ми виходимо на поле, робимо свою справу. Головне, що ми виграли цей матч, здобули важких три очки та рухаємося далі", – розповів Караваєв.