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Бабич: У ворота Динамо бояться ставити пенальті

Сьогодні 10:32 302 0
Олександр Бабич прокоментував матч проти Динамо
Бабич: У ворота Динамо бояться ставити пенальті
#Бабич, #Маріуполь, #Динамо

Джерело - fcmariupol.com.

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич натякнув на упереджене судівство у матчі із Динамо.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Хотілося б відзначити роботу людину, яку, в принципі, не повинно було бути видно. Він повинен бути в тіні. Але чомусь бояться ставити пенальті у ворота Динамо, бояться показувати картки гравцям Динамо - наприклад, коли Корнієнко в другому таймі увірвався в штрафну і його зловили на стегно ... Інші ситуації, де була видна упередженість. Були ситуації, коли м'яч був у нас і фол давався "на крик". Футбол - це контактний вид спорту і треба стояти на ногах. А так, будь-яке торкання, крик, штрафний і жовта картка нам ... А в сторону Динамо все добре, все чисто. Подивимося, як наш суперник буде грати в Європі з іншим суддівством.

Гол Динамо забило чистий. Тут питань немає", - відзначив Бабич.

Раніше, Динамо завдяки голу Вербича перемогло Маріуполь.

Також, Михайличенко вказав на важливість перемоги.

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