Антоніо Конте відзначився унікальним досягненням у італійському чемпіонаті

Інтер у 5-му турі чемпіонату Італії обіграв Лаціо.

Для головного тренера Інтера Антоніо Конте, ця перемога стала п’ятою підряд в рамках чемпіонату. Таким чином він встановив новий рекорд. Італійський спеціаліст став першим наставником в історії клубу, який жодного разу не поступився в перших п'яти іграх.

До цього Інтер обіграв Лечче, Удінезе, Кальярі і Мілан.

Наразі міланський клуб лідирує в Серії А, випереджаючи Ювентус на два бали.

Нагадаємо, Інтер здолав Лаціо.

Раніше, Аталанта на виїзді перемогла Рому.