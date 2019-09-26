Динамо змогло здобути перемогу над Маріуполем завдяки командним діям.

Про це заявив автор переможного голу Беньямін Вербич.

"Це була дуже важка гра. Ми створили величезну кількість моментів, і, насправді, було б дуже прикро, якби не вдалося забити цей м’яч і матч завершився би внічию. По грі ми дійсно заслужили на три очки. Дорога в Маріуполь була дуже складною, забрала багато часу, але зараз усі дуже раді, що вдалося виграти. Присвячуємо цю перемогу Микиті Бурді й бажаємо йому якомога скоріше повернутися на поле.

Так, моментів було багато як у мене, так і в інших наших футболістів, але не вдавалося втілювати їх у забиті м’ячі. Але радує, що в останніх трьох матчах це вже зовсім інше Динамо, ніж було до цього, і сьогодні ми продемонстрували, що здатні досягати таких перемог завдяки командним діям", - розповів Вербич.