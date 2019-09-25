Маліновський зіграє з перших хвилин у матчі проти Роми

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд на поєдинок п'ятого туру італійської Серії А між римською Ромою і Аталантою з Бергамо.
Рома: Лопес - Спінаццола, Смоллінг, Фаціо, Коларов - Крістанте, Верету - Флоренці, Пеллегріні, Дзаньоло - Джеко.
Запасні: Міранте, Фузато, Сантон, Діавара, Пасторе, Антонуччі, Мхітарян, Клюйверт, Калинич, Жезус.
Аталанта: Голліні - Толой, Кьяер, Паломіно - Хатебур, Фрелер, Де Роон, Кастаньо - Маліновський - Гомес, Ілічич.
Запасні: Спортєлло, Россі, Джімсіті, Мазьелло, Ібаньєс, Госенс, Арана, Пашалич, Сапата, Барроу.
Матч розпочнеться о 20:00.
Нагадаємо, Рома вирвала перемогу в Болоньї.