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Маліновський зіграє з перших хвилин у матчі проти Роми

Сьогодні 19:23 171 0
Стали відомі стартові склади команд
Маліновський зіграє з перших хвилин у матчі проти Роми
#Аталанта, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд на поєдинок п'ятого туру італійської Серії А між римською Ромою і Аталантою з Бергамо.

Рома: Лопес - Спінаццола, Смоллінг, Фаціо, Коларов - Крістанте, Верету - Флоренці, Пеллегріні, Дзаньоло - Джеко.

Запасні: Міранте, Фузато, Сантон, Діавара, Пасторе, Антонуччі, Мхітарян, Клюйверт, Калинич, Жезус.

Аталанта: Голліні - Толой, Кьяер, Паломіно - Хатебур, Фрелер, Де Роон, Кастаньо - Маліновський - Гомес, Ілічич.

Запасні: Спортєлло, Россі, Джімсіті, Мазьелло, Ібаньєс, Госенс, Арана, Пашалич, Сапата, Барроу.

Матч розпочнеться о 20:00.

Нагадаємо, Рома вирвала перемогу в Болоньї.

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