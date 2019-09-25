Екс-гравець збірної Литви знайдений мертвим

Одна з версій - самогубство

Колишній нападаючий збірної Литви з футболу Артурас Рімкявічюс був виявлений мертвим.

Про це повідомляє LRT.

Можливо, 36-річний спортсмен покінчив життя самогубством. У нього залишилися дружина і дві дочки.

За збірну Литви він провів сім матчів і забив три м'ячі. В цілому в чемпіонаті Литви Рімкявічюс провів 205 матчів і став автором 117 голів. Також нападник виступав у Фінляндії, Латвії, Греції та Брунеї. Артурас - рекордсмен чемпіонату Литви за кількістю голів за сезон. У 2012 році він у складі Шяуляя забив 35 м'ячів в 29 матчах.

Кар'єру Рімкявічюс завершив в 2016 році через серію травм. Його останньою командою став Каунаський Стумбрас. Після цього він працював дитячим тренером.

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