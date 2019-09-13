Російський боксер помер під час тренування

Причиною смерті могла стати серцева недостатність

28-річний російський боксер Андрій Молоканов помер прямо під час тренування.

Під час тренування Молоканова стало погано, через що він втратив свідомість. Тренер спортсмена намагався надати йому першу допомогу та викликав швидку, проте медики, які прибули на місце, не змогли врятувати боксера.

Зараз з'ясовуються обставини того, що сталося. Відзначається, що причиною смерті могла стати серцева недостатність. Молоканов був майстром спорту з боксу та чемпіоном Приволзького федерального округу.

Нагадаємо, в липні 28-річний російський боксер Максим Дадашев помер від травм, отриманих в жорстокому бою на рингу. Тop Rank виплатить 100 тисяч доларів вдові Дадашева.