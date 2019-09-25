Миколаїв переміг Чорноморець у Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього попереднього етапу Кубка України зустрічалися команди Першої ліги - Миколаїв і Чорноморець.
На одеситів покладалися надії у чемпіонаті, але виступи не заладилися, у відставку подав наставник Червенков. А от які задачі в одеситів на Кубок України? Переглядаючи стартовий склад можна зауважити, дали відпочинок кільком основним виконавців, поберігши на чемпіонат, у якому варто поправляти турнірне становище команди.
Одеська команда у цьому матчі зазнала поразки, пропустивши гол на 78-ій хвилині матчу. А наприкінці зустрічі гості залишилися у меншості - червону картку отримав Павлов.
Миколаїв - Чорноморець 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 78 Панасенко
Раніше, Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця.
Нагадаємо, Оболонь Бровар перемогла Чорноморець.