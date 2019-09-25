Олімпік вийшов до 1/8 фіналу Кубка України

Вольова перемога гостей

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього попереднього етапу Кубка України донецький Олімпік на виїзді здолав команду Першої ліги Кремінь.

На початку матчу команди обмінялися забитими м’ячами. За 5 хвилин до завершення першої половини зустрічі гості вийшли вперед. У другому таймі Геннадій Пасіч збільшив рахунок. Господарі з часом один м’яч відіграли.

Кубок України

Третій попередній етап, 25 вересня

Кремінь - Олімпік 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 9 Сидоренко, 1:1 - 14 Джеффрі, 1:2 - 40 Зотько, 1:3 - 54 Пасіч Г., 2:3 - 76 Кошман.

Раніше, Кремінь залишив головний тренер Столовицький.

Нагадаємо, Олімпік здобув першу перемогу в УПЛ.