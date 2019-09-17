Кремінь залишився без головного тренера

Ігор Столовицький покинув посаду головного тренера Кременя.

Про це повідомляє SportArena.

Столовицький вирішив покинути команду, яка грає домашні матчі не в рідному місті і не має можливості посилюватися належним чином. Крім того, в клубі нібито ще хочуть розірвати контракти з рядом футболістів, в тому числі - і з провідними гравцями.

У минулому сезоні наставник вивів Кремінь у Першу лігу. У поточному сезоні клуб займає 12 сходинку у турнірній таблиці, після 9-ти турів Кремінь набрав шість очок.

Раніше, Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця.

Нагадаємо, Оболонь Бровар перемогла Чорноморець.