Джерело - sportarena.com.
Ігор Столовицький покинув посаду головного тренера Кременя.
Про це повідомляє SportArena.
Столовицький вирішив покинути команду, яка грає домашні матчі не в рідному місті і не має можливості посилюватися належним чином. Крім того, в клубі нібито ще хочуть розірвати контракти з рядом футболістів, в тому числі - і з провідними гравцями.
У минулому сезоні наставник вивів Кремінь у Першу лігу. У поточному сезоні клуб займає 12 сходинку у турнірній таблиці, після 9-ти турів Кремінь набрав шість очок.
Раніше, Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця.
Нагадаємо, Оболонь Бровар перемогла Чорноморець.