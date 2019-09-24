Бетіс здобув вольову перемогу над Леванте у 6 турі Ла-Ліги

Потужний другий тайм у виконанні Бетіса

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома приймав Леванте.

Леванте завдяки Ернані забив швидкий гол у ворота Бетіса. А наприкінці тайму Лорен зрівняв рахунок. На початку другого тайму все той же Лорен вже вивів Бетіс вперед. А у середині другої половини зустрічі Іглесіас довів перевагу господарів до двох м’ячів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 24 вересня

Бетіс - Леванте 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Ернані, 1:1 - 45+3 Лорен, 2:1 - 49 Лорен, 3:1 - 67 Іглесіас

Раніше, Вальядолід зіграв внічию з Гранадою у 6 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.