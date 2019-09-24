Вальядолід зіграв внічию з Гранадою у 6 турі Ла-Ліги

Рахунок першого тайму зберігся

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ла-Ліги Вальядолід зустрічався з командою Гранада.

Господарям вдалося на 12-ій хвилині відкрити рахунок. А через півгодини гості відігралися - у тому епізоді не впевнено зіграв голкіпер Вальядоліда Масіп, який є конкурентом українця Луніна за місце у стартовому складі команди. Рахунок першого тайму зберігся до завершення зустрічі.

Українець Андрій Лунін матч провів на лаві запасних Вальядоліда.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 24 вересня

Вальядолід - Гранада 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Плано, 1:1 - 42 Фернандес

Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.