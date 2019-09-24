Лунін знову залишився у запасі Вальядоліда на матч Ла Ліги

Українець на лаві запасних на матч з Гранадою

Сьогодні о 20:00 відбудеться матч чемпіонату Іспанії Вальядолід - Гранада, а український воротар Андрій Лунін залишився в запасі.

Про це повідомляє прес-служба Вальядоліда.

Тренер продовжує довіряти досвідченішого Хорді Масіпу.

Раніше наставник прямо сказав, що Луніну доведеться чекати своїх шансів, так як є повна довіра Масіпу. Можливо, Андрій вийде на матч Кубка Іспанії.

Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.