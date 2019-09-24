Лунін знову залишився у запасі Вальядоліда на матч Ла Ліги

Джерело - sport.ua.
Сьогодні о 20:00 відбудеться матч чемпіонату Іспанії Вальядолід - Гранада, а український воротар Андрій Лунін залишився в запасі.
Про це повідомляє прес-служба Вальядоліда.
Тренер продовжує довіряти досвідченішого Хорді Масіпу.
🙌🏻💜 ¡Alineación del Real Valladolid!#pucela #RealValladolidGranada pic.twitter.com/WxShmyayKl— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 24 вересня 2019 р.
Раніше наставник прямо сказав, що Луніну доведеться чекати своїх шансів, так як є повна довіра Масіпу. Можливо, Андрій вийде на матч Кубка Іспанії.
Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.