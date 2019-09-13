Тренер Вальядоліда: Масіп - основний голкіпер, а Луніну доведеться чекати свого шансу

Українському голкіперу Андрію Луніну доведеться чекати свого шансу у Вальядоліді, поки не відбудеться щось екстраординарне.

Про це наставник команди Серхіо Гонсалес Соріано заявив Pucela Fichajes.

"Ми повністю впевнені в Масіпе. Він два роки провів на дуже хорошому рівні. Так, Лунін дуже добре тренується, ніж ускладнює ситуацію, але зараз ми впевнені в Масіпе. Поки нічого екстраординарного не станеться, Луніну доведеться чекати свого шансу.

У нас багато гравців, які не грають через конкуренцію або інших моментів. Знаю, що на Луніна чиниться сильний тиск. Він приїхав з Реала, але тут йому потрібно змагатися з таким важливим футболістом, як Масіп.

У нас є два топ-воротаря і ми будемо вибирати. Зараз Масіп - основний, він буде продовжувати грати. У Кубку буде грати Лунін", - сказав Соріано.