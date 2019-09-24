Лідер МЮ відновився після травми

Джерело - sport.ua.
26-річний французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба відновився після травми щиколотки.
Про це головний тренер МЮ Сульшер заявив клубній прес-службі.
"Думаю, він отримає певну кількість ігрового часу в матчі з Рочдейлом. Але ми впевнені, що він буде готовий до гри з Арсеналом, - заявив Сульшер.
Поєдинок Кубка ліги Манчестер Юнайтед - Рочдейл відбудеться в середу, 25-го вересня, о 22:00 за київським часом.
У поточному сезоні Погба провів за Манчестер Юнайтед 4 матчі в АПЛ, де віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед втратив трьох лідерів.
Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.