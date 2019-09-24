Лідер МЮ відновився після травми

26-річний французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба відновився після травми щиколотки.

Про це головний тренер МЮ Сульшер заявив клубній прес-службі.

"Думаю, він отримає певну кількість ігрового часу в матчі з Рочдейлом. Але ми впевнені, що він буде готовий до гри з Арсеналом, - заявив Сульшер.