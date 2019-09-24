Джерело - sportanalytic.com.
Півзахиснику Аталанти Руслану Маліновському необхідно додати більше впевненості у своїх діях.
Про це розповів італійський журналіст Джанлука ді Марціо.
За його словами, наставник Аталанти особливо цінує універсалізм та фізичну витривалість гравця збірної України.
В свою чергу Ді Марціо вважає, що якщо Малиновський додасть до цього більше впевненості у собі, то стане відмінним футболістом.
Раніше, Гасперіні відзначив гру Маліновського.
Нагадаємо, Аталанта здобула вольову нічию у матчі проти Фіорентини в рамках 4 туру італійської Серії А.