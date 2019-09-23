Джерело - isport.ua.
Український півзахисник Руслан Маліновський добре себе проявив у матчі проти Фіорентини.
Про це розповів головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.
"Ми виступали відмінно проти класної команди. Хлопці проявили характер, вони не бажали програвати. Гарні грали в першому таймі Сапата і Мюріель, у них були непогані моменти.
Маліновський теж відмінно зіграв. Ми не заслуговували на поразку", - відзначив Гасперіні.
Нагадаємо, Аталанта здобула вольову нічию у матчі проти Фіорентини в рамках 4 туру італійської Серії А.
Раніше, Маліновський став найкращим гравцем Аталанти.