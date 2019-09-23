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Гасперіні відзначив гру Маліновського

Сьогодні 12:56 231 0
Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічию із Фіорентиною
Гасперіні відзначив гру Маліновського
#Маліновський, #Гасперіні, #Аталанта

Джерело - isport.ua.

Український півзахисник Руслан Маліновський добре себе проявив у матчі проти Фіорентини.

Про це розповів головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

"Ми виступали відмінно проти класної команди. Хлопці проявили характер, вони не бажали програвати. Гарні грали в першому таймі Сапата і Мюріель, у них були непогані моменти.

Маліновський теж відмінно зіграв. Ми не заслуговували на поразку", - відзначив Гасперіні.

Нагадаємо, Аталанта здобула вольову нічию у матчі проти Фіорентини в рамках 4 туру італійської Серії А.

Раніше, Маліновський став найкращим гравцем Аталанти.

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