Український півзахисник Руслан Маліновський добре себе проявив у матчі проти Фіорентини.

Про це розповів головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

"Ми виступали відмінно проти класної команди. Хлопці проявили характер, вони не бажали програвати. Гарні грали в першому таймі Сапата і Мюріель, у них були непогані моменти.

Маліновський теж відмінно зіграв. Ми не заслуговували на поразку", - відзначив Гасперіні.