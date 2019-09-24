Динамо зіткнулося із труднощами перед матчем із Маріуполем

Київське Динамо затратить чималу часу, аби добратися на виїзний матч української Прем’єр-ліги проти Маріуполя.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Традиційно Динамо добиралося до Маріуполя через Запоріжжя, куди здійснювало авіапереліт, а потім пересідали на автобус. Однак наразі даний аеропорт закритий через ремонт.

Тому, спершу кияни зроблять переліт з Києва до Дніпра, де пересядуть на автобус, на якому протягом п'яти годин будуть добиратися до Маріуполя, долаючи відстань майже в 400 км. Загальний же шлях динамівців від їх клубної бази, враховуючи проходження всіх необхідних процедур в аеропортах Києва та Дніпра, займе близько восьми годин.

Матч Маріуполь - Динамо відбудеться завтра, 25 вересня. Початок о 17:00.

Нагадаємо, захисника Динамо прооперують у Іспанії.