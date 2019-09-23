Мілан може змінити Джампаоло на Спаллетті

Мілан може очолити Спаллетті

Керівництво італійського Мілана дуже незадоволене роботою 52-річного головного тренера команди Марко Джампаоло.

Про це повідомляє Goal.com.

У разі його відставки зі своєї посади, Мілан може очолити 60-річний італійський фахівець Лучано Спаллетті.

Останнім клубом Спаллетті був міланський Інтер, який він очолював з 2017-го по 2019-й роки.

Після 4-х зіграних турів Мілан посідає 10-е місце в чемпіонаті Італії з футболу, маючи в активі 6 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 2-3.

Раніше, Спаллетті може очолити Монако.