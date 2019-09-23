Мілан може змінити Джампаоло на Спаллетті

Джерело - sport.ua.
Керівництво італійського Мілана дуже незадоволене роботою 52-річного головного тренера команди Марко Джампаоло.
Про це повідомляє Goal.com.
У разі його відставки зі своєї посади, Мілан може очолити 60-річний італійський фахівець Лучано Спаллетті.
Останнім клубом Спаллетті був міланський Інтер, який він очолював з 2017-го по 2019-й роки.
Після 4-х зіграних турів Мілан посідає 10-е місце в чемпіонаті Італії з футболу, маючи в активі 6 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 2-3.
Раніше, Спаллетті може очолити Монако.