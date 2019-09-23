Барселона цікавиться двома гравцями Наполі

Каталонці хочуть підписати Кулібалі і Руїса

Барселона проявляє інтерес до двох гравців Наполі - захисника Каліду Кулібалі і хавбека Фабіана Руїса.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Ерік Абідаль, який відповідає за трансферну політику Барселони, був присутній на матчі Серії А Лечче - Наполі (1:4), на якому переглядав Кулібалі і Руїса.

При цьому, придбання Руїса і Кулібалі буде коштувати Барселони великої суми грошей. Їх сумарна трансферна вартість за версією Transfermarkt - 125 млн євро.

Нагадаємо, Рома вирвала перемогу в Болоньї.