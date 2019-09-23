Леоненко: Можливо, тепер Динамо попре?

Після таких поганих ігор тренерському штабу Динамо не треба було налаштовувати команду на Мальме.

Про це футбольний експерт Віктор Леоненко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Після таких поганих ігор Олексію Михайличенку і не треба було налаштовувати команду на Мальме, якщо там дорослі футболісти, а я сподіваюся, що це так. Я радий, що другий тайм вдався. Просто треба було раніше забивати.

Забили в кінцівці - слава богу. Можливо, гравці вже зрозуміли філософію Михайличенка і тепер Динамо попре? Поки боротьби в чемпіонаті ніякої немає, але коли моменти є, приємно дивитися. Тут же ще треба говорити, що це Мальме. Кожна гра для Динамо буде важливою: і в чемпіонаті, і в єврокубках", - сказав Леоненко.