Дніпро-1 додає від матчу до матчу та має власний малюнок гри.

Про це розповів почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза

"Подивіться на сучасну УПЛ. Хто має свій почерк? Дуже мало таких команд. Я радий, що Дніпро-1 має свій почерк, має власну яскраву крапку, яку команда може поставити у будь-якому матчі. Так, не все вдається, не вистачає десь досвіду, але подивіться, як підтягується наша молодь. І це головне, у нас є віра в майбутнє, що найближчим часом ми будемо показувати результати на рівні першої шістки Прем’єр –ліги", – розповів Береза.