Гравці київського Динамо у матчі із Ворсклою повністю виконали установку тренера.

Про це розповів нападник киян Артем Бесєдін.

"Нас мало коли-небудь прорвати. Я дуже радий і вітаю всіх із перемогою. Спасибі вболівальникам, які приїхали нас підтримати. Дуже добре, що ми реалізували більшість своїх моментів. Звичайно, завжди можна забити більше, але і так добре, що ми відзначилися достатню кількість разів. Через цю гру вже потрібно готуватися до наступних матчів. Завтра будемо відновлюватися і забувати про сьогоднішню перемогу. А поки радіємо з того, що вдалося досягти такого впевненого рахунку.

Ця перемога була нам дуже потрібна. Те, що відпрацьовуємо на тренуваннях, що просили тренери, те і зробили сьогодні на футбольному полі, виконавши установку тренера, тому такий і результат", - відзначив Бесєдін.