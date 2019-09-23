Динамо завдало великого удару по Ворсклі у матчі УПЛ.

Про це розповів капітан полтавського клубу Володимир Чеснаков.

"Плакати ми не будемо. Звичайно, для нас це великий удар, але треба глянути, мужики ми чи ні, зібратися і вийти гідно з цієї ситуації. Якщо здобудемо позитивний результат в грі з Шахтарем і в наступних, то все владнається. Якщо ж зламаємося, то ні до чого хорошого це не призведе ", - розповів Чеснаков.