Джерело - sport.ua.
Динамо завдало великого удару по Ворсклі у матчі УПЛ.
Про це розповів капітан полтавського клубу Володимир Чеснаков.
"Плакати ми не будемо. Звичайно, для нас це великий удар, але треба глянути, мужики ми чи ні, зібратися і вийти гідно з цієї ситуації. Якщо здобудемо позитивний результат в грі з Шахтарем і в наступних, то все владнається. Якщо ж зламаємося, то ні до чого хорошого це не призведе ", - розповів Чеснаков.
Нагадаємо, Динамо у феєричному матчі розгромило Ворсклу.
Раніше, Шахтар мінімально переміг Десну.