Михайличенко вказав причину розгрому над Ворсклою

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Гравці Динамо показали серйозну підготовку до матчу проти Ворскли.
Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.
"Ми дуже серйозно готувалися до цього матчу і постаралися якнайшвидше забути поєдинок із Мальме. Важко розділити значимість ігор у чемпіонаті України і Лізі Європи - вона дуже висока в обох турнірах. Я радий, що нам вдалося психологічно підготувати хлопців до цього поєдинку.
Те, що ми побачили на полі, напевно, багатьом сподобалося, оскільки, на мій погляд, була швидка, цікава гра з великою кількістю голів і хороших комбінацій. Найголовніше, що ми і надійно зіграли в обороні, і змогли реалізувати моменти, які створили в атаці", - відзначив Михайличенко.
Нагадаємо, Динамо у феєричному матчі розгромило Ворсклу.
Раніше, Шахтар мінімально переміг Десну.