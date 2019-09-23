Михайличенко вказав причину розгрому над Ворсклою

Гравці Динамо показали серйозну підготовку до матчу проти Ворскли.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Ми дуже серйозно готувалися до цього матчу і постаралися якнайшвидше забути поєдинок із Мальме. Важко розділити значимість ігор у чемпіонаті України і Лізі Європи - вона дуже висока в обох турнірах. Я радий, що нам вдалося психологічно підготувати хлопців до цього поєдинку.

Те, що ми побачили на полі, напевно, багатьом сподобалося, оскільки, на мій погляд, була швидка, цікава гра з великою кількістю голів і хороших комбінацій. Найголовніше, що ми і надійно зіграли в обороні, і змогли реалізувати моменти, які створили в атаці", - відзначив Михайличенко.