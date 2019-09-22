Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не покине клуб у зимове трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер Уле Гуннар Сульшер.

"Не слухаю президента мадридського Реалу. Поль багато працює, він відданий Манчестер Юнайтед. Ми бачили це, коли у нього була травма. Він працював як божевільний, щоб набрати форму, оскільки хоче грати за нас і хоче допомогти одноклубникам.

Я не хвилююся зараз і ніколи не буду хвилюватися щодо майбутнього Погба. Нічого не зміниться, навіть якщо в січні знову з'являться чутки про Реал. Будемо справлятися з цим так само, як минулого літа. Поль нікуди не йде. Він щасливий грати тут, - вважає Сульшер.