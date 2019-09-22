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Гравець Десни вірить у перемогу над Шахтарем

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Денис Фаворов прокоментував наступний матч із Шахтарем
Гравець Десни вірить у перемогу над Шахтарем
#Десна, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - zbirna.com.

Гравці Десни будуть грати на максимумі своїх можливостей у матчі із Шахтарем.

Про це розповів півзахисник чернігівської команди Денис Фаворов.

"У минулому турі Десна обіграла в Києві Динамо, чи вийде піднести "сюрприз" Шахтарю? Звичайно, ми на це сподіваємося. Хочеться зіграти вдало, але ми розуміємо, що Шахтар зараз команда вищого рівня. Вона на голову вища інших в чемпіонаті, закономірно і заслужено посідає перше місце.

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Нам треба грати в свою гру. Вичавити з себе максимум і сподіватися також на удачу. Крім того, ми будемо відчувати за своєю спиною підтримку 12 гравця, тому що граємо в рідних стінах. Це важливий фактор", – розповів Фаворов.

Нагадаємо, на матч Десна - Шахтар продані всі квитки.

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