Десна - Шахтар: прев'ю матчу 8 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 28 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 4 матчі: +0=0-4 м’ячі 2-10.

На полі Десни — 3 матчі: +0=0-3 м’ячі 2-9

В УПЛ зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-3

На полі Десни — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2

Останній матч на полі Десни: 25.07.2018. 1-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Десна — Шахтар — 0:2

Голи: 0:1 — Жуніор Мораес (31), 0:2 — Марлос (55).

Цікаві факти та можливі події

Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 36 матчів поспіль: +31=5.

Переможний серіал гірників з 26 травня цього року триває у Чемпіонатах 9 матчів, м’ячі 30-6.

Безпрограшна клубна рекордна серія Десни триває в УПЛ 6 ігор: +4=2.

Гольова серія Жуніора Мораеса триває у Чемпіонаті 3 матчі — 5 м’ячів.

20-й гол в УПЛ може забити Дентиньо, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), 10-й — Олександр Філіппов, Денис Фаворов (обоє — Десна).

З 26 травня цього року гравці Шахтаря менше 2-х голів за матч в УПЛ не забивають — 9 ігор.

100-й матч Олександра Рябоконя біля керма різних клубів УПЛ, у якому його підопічні можуть здобути 30-ту перемогу.