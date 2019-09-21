Будківський та Русин вийдуть в основному складі проти Маріуполя

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі Української Прем'єр-ліги Зоря прийматиме Маріуполь.
Головні тренери оголосили стартові склади команд.
Маріуполь: Худжамов - Кирюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков - Корнієнко, Мішньов, Федорчук - Чех, Вакула, Чурко
Запасні: Гальчук, Полегенько, Дава, Тищенко, Кащук, Горбунов, Топалов
Зоря: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Ледньов - Будківський, Русин
Запасні: Махарадзе, Каменюка, Чеберко, Чайковський, Арвеладзе, Громов, Кабаєв
Нагадаємо, Олімпік здобув першу перемогу в УПЛ.