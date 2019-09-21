У минулому сезоні 30-річний футболіст грав у оренді в Базелі

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Перуанський захисник Динамо Карлос Самбрано зіграв за молодіжну команду киян проти Ворскли в чемпіонаті U-21.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Самбрано вийшов в старті. Це його перша поява на полі в складі команди зі структури Динамо з 13 квітня 2018 го.

У минулому сезоні 30-річний футболіст грав в оренді в Базелі. За першу команду Динамо не зіграв жодного матчу.

Також в цьому матчі беруть участь Йосип Пиварич, Микола Шапаренко, Сідклей і Денис Попов.

Нагадаємо, екс-тренер Динамо хоче очолити Спартак.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.