Джерело - офіційний сайт Динамо.
Перуанський захисник Динамо Карлос Самбрано зіграв за молодіжну команду киян проти Ворскли в чемпіонаті U-21.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Самбрано вийшов в старті. Це його перша поява на полі в складі команди зі структури Динамо з 13 квітня 2018 го.
У минулому сезоні 30-річний футболіст грав в оренді в Базелі. За першу команду Динамо не зіграв жодного матчу.
Також в цьому матчі беруть участь Йосип Пиварич, Микола Шапаренко, Сідклей і Денис Попов.
Нагадаємо, екс-тренер Динамо хоче очолити Спартак.
Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.