Мбаппе може зіграти проти Ліона

Джерело - football.ua.
Кіліан Мбаппе відновив тренування у загальній групі ПСЖ в п'ятницю, 20-го вересня, і має шанс зіграти проти Ліона.
Про це повідомляє Lequipe.
Едінсон Кавані, в свою чергу, ще відчуває біль в стегні і працює за індивідуальною програмою.
Відзначимо, що Томас Тухель також зможе розраховувати на Неймара, який пропустив переможний матч проти Реала через дискваліфікацію.
Поєдинок проти Ліона відбудеться в неділю, 22-го вересня. Початок зустрічі заплановано на 22:00.
Раніше, Реал узгодив трансфер Мбаппе.
Нагадаємо, Реал готовий віддати три футболісти за Погба.