Мбаппе може зіграти проти Ліона

Кавані поки поза грою

Кіліан Мбаппе відновив тренування у загальній групі ПСЖ в п'ятницю, 20-го вересня, і має шанс зіграти проти Ліона.

Про це повідомляє Lequipe.

Едінсон Кавані, в свою чергу, ще відчуває біль в стегні і працює за індивідуальною програмою.

Відзначимо, що Томас Тухель також зможе розраховувати на Неймара, який пропустив переможний матч проти Реала через дискваліфікацію.

Поєдинок проти Ліона відбудеться в неділю, 22-го вересня. Початок зустрічі заплановано на 22:00.

Раніше, Реал узгодив трансфер Мбаппе.

Нагадаємо, Реал готовий віддати три футболісти за Погба.