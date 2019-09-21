Палкін: Ахметов дуже давно не був на футболі

Президент Шахтаря Рінат Ахметов повернеться на футбол, коли гірники повернуться у Донецьк.

Про це гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Перш за все, хочу сказати, що хотілося б якомога менше його засмучувати, як можна частіше радувати красивою, атакуючої або, як любить говорити президент, смачною грою. Але ми всі розуміємо, що футбол - це футбол і всяке трапляється.

Природно, хочеться, щоб президент радів, дивлячись на те, що він своїми руками будує, будуватиме. Хочу побажати, щоб він продовжував нас заряджати своєю невичерпною енергією, любов'ю до футболу.

Президент дуже давно не був на футболі. Я знаю, наскільки великі страждання це йому завдає. Я хочу побажати йому, щоб цей біль і страждання як можна швидше закінчилися. Природно, це може закінчитися тільки тоді, коли ми повернемося до Донецька, повернемося на свій рідний стадіон.

Хочу побажати йому здоров'я і всіх благ, тому що в наш час те, що він робить для країни і клубу вимагає великої енергії і здоров'я", - сказав Палкін.