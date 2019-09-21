Гвардіола назвав ім'я свого наступника у Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розглядає своїм наступником Мікеля Артету.

Про це Гвардіола заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Майже впевнений, що він мене змінить [на посаді головного тренера Ман Сіті]. Він буде мати успіх.

Рано чи пізно Артета стане головним тренером. Зараз він досить молодий, але у нього вже є досвід роботи з відомими гравцями і великими клубами.

У нього неймовірна трудова етика. У нього є особливий талант аналізувати те, що відбувається і знаходити рішення", - сказав Гвардіола.