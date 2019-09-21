Гвардіола назвав ім'я свого наступника у Манчестер Сіті

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розглядає своїм наступником Мікеля Артету.
Про це Гвардіола заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Майже впевнений, що він мене змінить [на посаді головного тренера Ман Сіті]. Він буде мати успіх.
Рано чи пізно Артета стане головним тренером. Зараз він досить молодий, але у нього вже є досвід роботи з відомими гравцями і великими клубами.
У нього неймовірна трудова етика. У нього є особливий талант аналізувати те, що відбувається і знаходити рішення", - сказав Гвардіола.
Раніше, Гвардіола відзначав, що Пятов є одним із найкращих воротарів у світі.
Нагадаємо, на думку Гвардіоли Манчестер Сіті провів солідний матч у першому турі Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.