Кальярі здолав Дженоа у 4 турі Серії А

Господарі вирвали перемогу наприкінці матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру італійської Серія А Кальярі вирвав перемогу у Дженоа.

Перша половина матчу пройшла без забитих голів. На старті другого тайму господарі вийшли вперед. На 83-ій хвилині гості зрівняли рахунок. До завершення матчу футболісти Кальярі зуміли проявити характер і вирвати перемогу, забивши двічі.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

4 тур, 21 вересня

Кальярі - Дженоа 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Сімеоне, 1:1 - 83 Куаме, 2:1 - 85 Сапата (авт), 3:1 - 87 Жоау

Нагадаємо, Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом.