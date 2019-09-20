Суркіс: Повністю підтримую Михайличенка

Президент Динамо Ігор Суркіс вірить у нинішній тренерський штаб команди.

Про це він заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"У нас була низка матчів без перемог, в чемпіонаті України поразка в останньому матчі. Говорити про те, що є якийсь психологічний підйом... Багато хто говорить, що від зміни тренера таке відбувається. Але я б не хотів, щоб ми зіграли кілька матчів на емоційному підйомі, а потім команда почала регресувати. Ми зазнали цей складний місячний період. Сподіваюся, що завдяки цій перемозі команда налаштується на чемпіонат і буде радувати уболівальників хорошим футболом. Але головне - результат. Скільки б моментів ми б сьогодні не створили, але не виграли, у всіх була б незадоволеність. Раз ми виграли, потрібно максимум 15-20 хвилин відсвяткувати першу перемогу в Лізі Європи і готуватися до Ворскли.

Я підтримую тренерів тим, що ми кожен день зідзвонюємося. Розумів, призначаючи Михайличенка, що будуть якщо не кардинальні зміни, то великі. Вони відбуваються в тренувальному процесі. Михайличенко - людина зі своєю філософією футболу. У Хацкевича вона була інша. Я підтримую Михайличенка і хотів би, щоб уболівальники вірили в те, що у нього все вийде. Тоді йому буде легше працювати", - сказав Суркіс.