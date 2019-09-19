Мій профіль
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 06:48 1049
Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 07:30 298
Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті
Вчора 23:51 1202
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
Вчора 23:50 12405
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Відео голів
Вчора 23:40 2891
Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
Вчора 18:39 4843
Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
Вчора 17:54 660
ПСЖ зіграє з Реалом, Шахтар - з Манчестер Сіті. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 08:08 755
Шахтар - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 1447
Наполі переграло Ліверпуль, Зальцбург розгромив Генк. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів.
17.09.2019 23:57 1657
Навколо спорту
Блоги
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4445 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3314
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4681
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 531
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1808
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2916 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1723
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 2069
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 2161
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 844
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:20 Футбол Атлетіко – Ювентус 2:2. Огляд матчу 65
09:05 Футбол Динамо – Аталанта 4:0. Огляд матчу 853
08:50 Футбол Гвардіола: Ми взяли три очки на виїзді і тепер все у наших руках 175
08:35 Футбол ПСЖ – Реал 3:0. Огляд матчу 564
08:20 Футбол Каштру: Шахтар робив багато технічних помилок 166
08:05 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Огляд матчу 304
07:30 Футбол Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 298
06:48 Футбол Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 1049
18 Вересня 2019
23:59 Футбол Камбек Атлетіко у матчі із Ювентусом, погром Реала у Парижі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів 1025
23:51 Футбол Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті 1202
23:50 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було 12405
23:43 Блог Жезус робить рахунок 3:0 у матчі Шахтар - Манчестер Сіті 658
23:40 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Відео голів 2891
23:37 Футбол Динамо підписало 16-річного гравця Шахтаря, який повторював знамениту фразу Жадсона 2707
23:23 Блог Хавбек Ювентуса забив у стилі Ярмоленка в ворота Атлетіко 843
23:09 Футбол Петраков отримає покращений контракт від УАФ 558
22:47 Футбол Динамо дозаявило Шапаренка та Цітаішвілі на Лігу Європи 574
22:43 Футбол Гюндоган забив другий гол у ворота Шахтаря 715
22:34 Футбол Марез відкрив рахунок у грі Шахтар - Манчестер Сіті 391
22:30 Футбол Мехмеді: Проти українських команд грати дуже непросто 348
22:19 Пряма трансляція Шахтар - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 18112
22:17 Футбол Хаві назвав фаворитів Ліги чемпіонів 359
21:47 Футбол Ліга чемпіонів. Олімпіакос відігрався у Тоттенгема, Брюгге не зміг переграти Галатасарай 589
21:42 Пряма трансляція ПСЖ - Реал Мадрид: онлайн-трансляція. LIVE 760
21:39 Бокс Ломаченко продовжив співпрацю із Top Rank 401

Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 06:48 1049 0
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
#Динамо, #Мальме

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Мальме (Мальме, Швеція)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Київ, НСК Олімпійський, 19:55

Арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)

Трансляція: Футбол 1. Текстова трансляція на Чемпіоні.

Динамо знаходиться в кризі, не виграючи протягом уже шести матчів. Київський клуб в останніх домашніх матчах поспіль поступився Шахтарю, вилетів від Брюгге, а також зіграв внічию з Олімпіком і програв Десні.

Тому перед підопічними Михайличенка стоїть завдання з перемоги стартувати в Лізі Європи. За словами відомого журналіста Ігоря Циганика, гра зі шведським Мальме буде дуже важлива для футболістів. У разі невдалого результату на них будуть накладені штрафні санкції з боку Ігоря Суркіса.

Динамо є головним фаворитом групи і просто зобов'язане виходити в плей-оф з першого місця, але судячи за ігровими проблемами, турнірний шлях може пройти не так вже й гладко.

Суперник Динамо шведський Мальме після 23-х турів свого чемпіонату йде на другому місці і відстає від лідера на два бали.

Не сказати, що шведська команда є грандом європейського футболу, але попсувати нерви своїм суперникам зможе.

  Актуально:  Динамо дозаявило Шапаренка та Цітаішвілі на Лігу Європи

Пряма мова:

Олексій Михайличенко (головний тренер Динамо)

Наша група рівна та складна. Суперників розбираємо поступово. Продивилися Мальме, вивчили команду, підготувалися, вважаю, добре. У них вікова команда, середній вік за 30. Той же досвідчений Розенберг, є ще багато кваліфікованих виконавців. Мальме виглядає цілісно, у них присутній тактичний вишкіл. Як і всі скандинави, організовані та грамотні.

Уве Рьослер (головний тренер Мальме)

Ми добре вивчили Динамо. До того ж, ми зустрічалися з киянами взимку на зборах. Багато гравців Мальме, які тоді грали проти Динамо, завтра будуть у складі. Сподіваюся, що нам вдасться провести хороший матч на фантастичному стадіоні з однією з найсильніших команд Європи. Динамо посідає в рейтингу 25-е місце, поряд з Бешикташем. Якщо нам пощастить, то можемо зіграти добре.

Орієнтовний склад Динамо: Бойко, Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко, Кадірі, Буяльський, Циганков, Гармаш , Де Пена, Бесєдін.

  Також:  Відомий гурт виконає гімн Ліги Європи перед матчем Динамо - Мальме

Цікаві факти:

•  З моменту єдиного попереднього протистояння цих клубів у єврокубках пройшов 41 рік. У другому колі Кубка європейських чемпіонів-1978/79 Мальме виграв із загальним рахунком 2:0 (0:0 г, 2:0 д) і згодом дійшов до фіналу в Мюнхені, де мінімально поступився Ноттінгем Форест.

 Півзахисник Динамо Міккель Дуелунн і захисник Мальме Лассе Нільсен зіграли разом за збірну данської ліги в товариському матчі проти Швеції (0:1) в січні 2018 року.

 Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко з 1989 по 1995 рік грав у Швеції за АІК і Сіріус, а потім до 2008-го працював як тренер з декількома місцевими клубами.

 Маркус Розенберг забив єдиний гол Мальме в домашньому матчі Ліги чемпіонів-2015/16 проти іншого українського гранда - Шахтаря (1:0); в Україні шведський клуб був розгромлений з рахунком 0:4.

 Динамо належить рекорд за кількістю нічиїх в основній сітці Ліги Європи (19).

 У другому сезоні поспіль Мальме - єдиний представник Швеції в груповій стадії єврокубків. Це також єдиний шведський клуб, який брав участь в груповому етапі Ліги Європи більше одного разу.

 Мальме - один з двох клубів, які почали шлях в цьому розіграші Ліги Європи з першого відбіркового раунду і пробилися в груповий етап. Другий - це Рейнджерс.

Прогноз Чемпіона 2:0

Коментарі ()