Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Мальме (Мальме, Швеція)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Київ, НСК Олімпійський, 19:55

Арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)

Трансляція: Футбол 1. Текстова трансляція на Чемпіоні.

Динамо знаходиться в кризі, не виграючи протягом уже шести матчів. Київський клуб в останніх домашніх матчах поспіль поступився Шахтарю, вилетів від Брюгге, а також зіграв внічию з Олімпіком і програв Десні.

Тому перед підопічними Михайличенка стоїть завдання з перемоги стартувати в Лізі Європи. За словами відомого журналіста Ігоря Циганика, гра зі шведським Мальме буде дуже важлива для футболістів. У разі невдалого результату на них будуть накладені штрафні санкції з боку Ігоря Суркіса.

Динамо є головним фаворитом групи і просто зобов'язане виходити в плей-оф з першого місця, але судячи за ігровими проблемами, турнірний шлях може пройти не так вже й гладко.

Суперник Динамо шведський Мальме після 23-х турів свого чемпіонату йде на другому місці і відстає від лідера на два бали.

Не сказати, що шведська команда є грандом європейського футболу, але попсувати нерви своїм суперникам зможе.

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Пряма мова:

Олексій Михайличенко (головний тренер Динамо)

Наша група рівна та складна. Суперників розбираємо поступово. Продивилися Мальме, вивчили команду, підготувалися, вважаю, добре. У них вікова команда, середній вік за 30. Той же досвідчений Розенберг, є ще багато кваліфікованих виконавців. Мальме виглядає цілісно, у них присутній тактичний вишкіл. Як і всі скандинави, організовані та грамотні.

Уве Рьослер (головний тренер Мальме)

Ми добре вивчили Динамо. До того ж, ми зустрічалися з киянами взимку на зборах. Багато гравців Мальме, які тоді грали проти Динамо, завтра будуть у складі. Сподіваюся, що нам вдасться провести хороший матч на фантастичному стадіоні з однією з найсильніших команд Європи. Динамо посідає в рейтингу 25-е місце, поряд з Бешикташем. Якщо нам пощастить, то можемо зіграти добре.

Орієнтовний склад Динамо: Бойко, Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко, Кадірі, Буяльський, Циганков, Гармаш , Де Пена, Бесєдін.

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Цікаві факти:

• З моменту єдиного попереднього протистояння цих клубів у єврокубках пройшов 41 рік. У другому колі Кубка європейських чемпіонів-1978/79 Мальме виграв із загальним рахунком 2:0 (0:0 г, 2:0 д) і згодом дійшов до фіналу в Мюнхені, де мінімально поступився Ноттінгем Форест.

• Півзахисник Динамо Міккель Дуелунн і захисник Мальме Лассе Нільсен зіграли разом за збірну данської ліги в товариському матчі проти Швеції (0:1) в січні 2018 року.

• Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко з 1989 по 1995 рік грав у Швеції за АІК і Сіріус, а потім до 2008-го працював як тренер з декількома місцевими клубами.

• Маркус Розенберг забив єдиний гол Мальме в домашньому матчі Ліги чемпіонів-2015/16 проти іншого українського гранда - Шахтаря (1:0); в Україні шведський клуб був розгромлений з рахунком 0:4.

• Динамо належить рекорд за кількістю нічиїх в основній сітці Ліги Європи (19).

• У другому сезоні поспіль Мальме - єдиний представник Швеції в груповій стадії єврокубків. Це також єдиний шведський клуб, який брав участь в груповому етапі Ліги Європи більше одного разу.

• Мальме - один з двох клубів, які почали шлях в цьому розіграші Ліги Європи з першого відбіркового раунду і пробилися в груповий етап. Другий - це Рейнджерс.

Прогноз Чемпіона 2:0