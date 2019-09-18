Відомий гурт виконає гімн Ліги Європи перед матчем Динамо - Мальме

Український квартет ASTURIA, який виконував гімн Ліги чемпіонів перед цьогорічним фіналом Ліги чемпіонів у Мадриді, продемонструє свою творчість під час проведення матчу Динамо - Мальме.

Під час виходу команд на поле українки зіграють гімн Ліги Європи, а в перерві гри свою фірмову композицію Шторм Антоніо Вівальді.

"Спеціально для матчу Динамо - Мальме ми зробили власне аранжування гімну Ліги Європи, - розповіла учасниця квартету ASTURIA Мирослава Цибка. Це наша спільна ініціатива з Динамо, яка отримала позитивні відгуки від УЄФА. Ми вдячні клубу за можливість таким чином підтримати команду на НСК Олімпійський перед багатотисячною аудиторією вболівальників та фанів Динамо. Для нас, киянок, це окрема, дуже емоційна і творча історія, адже більшість наших виступів проходять в Європі, а не в Україні".

Електронний струнний квартет ASTURIA – це сучасний струнний проект з унікальною шоу-програмою. Тембри сучасних електроінструментів, яскраві сценічні костюми та експресивне виконання перетворюють виступ ASTURIA у видовищний музичний спектакль, а авторські обробки відомих творів вражають своїм новим оригінальним звучанням.