Футболісти Динамо не змогли адаптуватися вимог Олексія Михайличенка, після трьох років відсутності фізичних навантажень.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Чи є в команді конфлікт - це окреме питання, на яке я, на жаль, не зможу відповісти. Про це ніхто не може знати, крім гравців і тренерського штабу.

Спільна мова футболістів з тренером базується на одному: єдиній меті і способах її досягнення. От саме зі способами досягнення і могли виникнути питання. У Хацкевича відносини з колективом були чудові. Питання тільки в тому, на чому вони базувалися. Не виключаю, що гравців влаштовувало все те, що відбувалося раніше, тобто відсутність тренувальних навантажень як таких. Коли ж відбулися зміни, колектив, який звик за 3 роки до зовсім іншого, дав неадекватну реакцію. Футболісти просто не були переконані, що нові способи необхідні для досягнення результату і для виходу команди на нормальний рівень конкуренції", - повідомив Франков.