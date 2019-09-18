Шахтар - Манчестер Сіті: відео голів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 вересня донецький Шахтар зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
Гра відбудеться о 22:00 у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
Крім Шахтаря і Манчестера в квартеті C також зіграють Динамо Загреб і Аталанта. Розклад матчів тут.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.
Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться голи та найцікавіші моменти матчу.