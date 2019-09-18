Шахтар - Манчестер Сіті: відео голів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня донецький Шахтар зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Гра відбудеться о 22:00 у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Крім Шахтаря і Манчестера в квартеті C також зіграють Динамо Загреб і Аталанта. Розклад матчів тут.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.

Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться голи та найцікавіші моменти матчу.