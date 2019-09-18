Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Манчестер Сіті (Манчестер, Англія)

Ліга чемпіонів УЄФА, Груповий раунд. Група С, 1-й тур

Харків, стадіон ОСК Металіст

18 вересня, 22:00

Донецький Шахтар зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Гра відбудеться 18 вересня, о 22:00 у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Крім Шахтаря і Манчестера в квартеті C також зіграють Динамо Загреб і Аталанта. Розклад матчів тут.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.