Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН

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Вчора 06:38 1401
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16.09.2019 19:53 1701
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#Шахтар, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Манчестер Сіті (Манчестер, Англія)

Ліга чемпіонів УЄФА, Груповий раунд. Група С, 1-й тур
Харків, стадіон ОСК Металіст
18 вересня, 22:00

Донецький Шахтар зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Гра відбудеться 18 вересня, о 22:00 у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Крім Шахтаря і Манчестера в квартеті C також зіграють Динамо Загреб і Аталанта. Розклад матчів тут.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.

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