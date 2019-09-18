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Шахтар - Манчестер Сіті 0:2. Відео голів

Сьогодні 22:44 1277 0
Шахтар - Манчестер Сіті 0:2. Відео голів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня донецький Шахтар зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Гра відбудеться о 22:00 у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Крім Шахтаря і Манчестера в квартеті C також зіграють Динамо Загреб і Аталанта. Розклад матчів тут.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.

Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться голи та найцікавіші моменти матчу.

На 25-й хвилині Гюндоган завдав перспективного удару, після якого м’яч влучив у стійку та відскочив назад у поле. Ріяд Марез підхопив його в штрафному майданчику та швидко пробив у верхню частину воріт, повз безпорадного голкіпера. Рахунок у матчі - 0:1.

На 38-й хвилині Ріяд Марез виконав ідеальну передачу, адресатом якої був Гюндоган. Той підхопив м’яч у штрафному майданчику і потужним ударом надіслав його у ворота впритул до правої штанги. Бездоганне виконання! Рахунок став 0:2.

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