Шаран: Вольфсбург любить грати на контратаках

Німецький Вольфсбург переважно грає за схемою 3-4-3.

Про це наставник Олександрії Володимир Шаран заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Вольфсбург любить грати на контратаках. Під цю схему у них є виконавці. Вони не відходять від своєї схеми 3-4-3. Потрібно бути готовим. І колективний пресинг використовують. Якщо першими забивають, то закриваються. Варто добре зіграти, щоб було не соромно повертатися. Нині за нас вболіває вся Україна", – зазначив Шаран.