Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Манчестер Сіті (Манчестер, Англія)

Ліга чемпіонів УЄФА, Груповий раунд. Група С, 1-й тур

Харків, стадіон ОСК Металіст

18 вересня, 22:00

Завершився поєдинок, Манчестер Сіті прогнозовано розгромив на виїзді Шахтар, маючи значну перевагу в класі.

90' Дві хвилини додав суддя до основного часу.

89' Пройшов лівим флангом Коноплянка і прострілив уздовж воріт, але тут нікого з партнерів не виявилося.

87' Отримав по ногах в центрі поля Стерлінг від Степаненка. Все бачив суддя і призначив штрафний удар на користь гостей.

85' Довгим пасом Степаненко шукав на лівій бровці Тайсона, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч в межах поля.

84' Остання заміна на сьогодні. Замість Родрі Ернандеса повертається в гру після травми Бенджамін Менді. Зінченко має тепер грати на позиції опорника.

82' Заміна чергова в нашому поєдинку Замість Кайла Вокера гру продовжувати буде Жоау Кансело.

81' Накрутив суперника на фланзі Коноплянка і подав у штрафну, але м'яч влучив у голову захиснику і полетів в аут.

80' Марез з правого флангу віддав в центр на Сілву, який тут же повертав на Ріяда, але м'яч перехопив спокійно Матвієнко.

78' Тут же заміна від Каштру. Замість Жуніора Мораеса шанс проявити себе отримав Дентіньо.

77' Заміна відбулася в складі гостей. Замість Кевіна Кевін Де Брейне на полі з'явився Бернарду Сілва.

75' Гол! Розгром Шахтаря! Побігли в атаку господарі і пропустили контратаку. Кевін Де Брейне протягнув м'яч на чужу половині поля і покотив вперед на хід Жезус, який вискочив один на один з голкіпером і пробив низом у дальній кут під опорну ногу П'ятову.

74' Заміна відбулася в складі "гірників". Замість Алана Патріка дебютує в Лізі чемпіонів Маркос Антоніо.

73' Тайсон руками притримав суперника на своїй половині поля. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь "містян".

72' З правого флангу Марез подавав у штрафну в напрямку Жезуса, але до того м'яч не дійшов. Головою надійно зіграв Кривцов.

71' Протягнув м'яч на швидкості до чужого штрафного Де Брейне і спробував проштовхнути на Мареза, але в останній момент м'яч перехопив Матвієнко.

70' Болбат намагався запустити пасом в штрафну суперника Тайсона, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

69' Зачепився за м'яч в штрафній суперника Кевін Де Брейне, обіграв двох захисників фінтом і пробив по воротах, але поруч з дальньою стійкою пролетіла сфера.

68' Віддавав Патрік по флангу на хід Коноплянці, але той не зрозумів задумки партнера і не став бігти в сторону м'яча.

67' Тонко в розріз віддавав Марез в штрафну на хід Стерлінгу, але вчасно вийшов з воріт Пятов і виявився першим на м'ячі.

66' Діагональний пас виконав Фернандіньо на правий фланг, куди вривався Марез, але виявився він у положенні "поза грою".

64' З кута поля подав Кевін в центр штрафної, але грамотно на виході зіграв Пятов і перехопив цей пас.

62' М'яко закинув бельгієць в штрафну, куди увірвався Отаменді і головою скинув на Стерлінга, але той виявився в офсайді.

61' Прострілював низом Де Брейне з лівого флангу в штрафну, але в підкаті Кривцов виніс м'яч на кутовий.

60' М'яко закинув Зінченко з флангу в штрафну, куди вривався Стерлінг, але трохи не дотягнувся до м'яча настирливий англієць.

59' Відмінним пасом Кевін Де Брейне виводив один на один з голкіпером Гюндогана, але той в ближньому бою не зміг переграти Пятова.

58' Довгим пасом Патрік виводив на ворота суперника Тайсона, але до того м'яч не дійшов. Добре на перехопленні зіграв Отаменді.

57' З правого флангу подавав Кевін Де Брейне в штрафну, але м'яч влучив у спину Ісмаїлі і полетів за лицьову лінію. Буде кутовий.

56' Кривцов по флангу закинув на хід Болбату, але м'яч полетів надто сильно і опинився за боковою лінією.

55' Утікав в контратаку Жезус, але м'яч після пасу Гюндогана спокійно перехопив Матвієнко. На зустрічних курсах стали грати команди.

54' Невдало виніс Кривцов м'яч зі своєї штрафної точно на ногу Стерлінгу, який пробив з гострого кута, але штанга врятувала зараз господарів.

53' Перехопив м'яч на чужій половині поля Гюндоган після помилки Тайсона і тут же пробив метрів з двадцяти по воротах, але Пятов впорався.

52' Зінченко красиво п'ятою віддавав в штрафну на Жезуса, який тут же пробив по воротах, але атаку зупинив суддя через офсайд.

51' Помилився на виході Едерсон, проскочивши повз м'яч, який відійшов під контроль Мораесу. Спробував форвард перекинути голкіпера, але у площину воріт влучити не зміг.

50' Змістився з флангу в центр штрафного Стерлінг і спробував пробити по воротах, але повернувся вчасно в оборону Марлос і заблокував м'яч.

49' Марлос пройшов по правому флангу і покотив у центр штрафного на Мораеса, але до того м'яч не дійшов. Добре в обороні відіграв Фернандіньо.

48' Пройшов на швидкості до штрафного суперника Гюндоган і спробував проштовхнути на Стерлінга, але того грамотно від м'яча відтіснив корпусом Матвієнко.

47' Заміна в перерві відбулася у складі Шахтаря. Замість Манора Соломона на другий тайм вийшов Євген Коноплянка.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується, Манчестер Сіті по грі знищив донецький Шахтар, але ми сподіваємося на гідну гру в другій половині гри.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Зачепився за м'яч у штрафному суперника Жезус і скинув під удар Кевіну Де Брейне, який з ходу стрельнув у ближній кут, але м'яч розминувся зі штангою.

42' Зі штрафного намагався закрутити в ближній кут Марез. М'яч перелетів стінку, але пройшов буквально в метрі від штанги. Пощастило господарям.

40' Грамотно підставився Вокер на чужій половині поля і змусив порушити правила Патрыка. Штрафний удар для гостей призначив суддя.

38' Гол! 0:2! Прострілив з флангу Марез в центр точно на Гюндогана, який відірвався від опіки і другим дотиком пробив точно в правий від себе кут воріт. Пятов як не старався, врятувати свою команду не зміг.

36' Довге закидання виконав Фернандіньо в штрафну суперника на Жезуса, але того грамотно відтіснив від м'яча корпусом Кривцов.

35' Продавив захисника по флангу Вокер і виконав черговий простріл у штрафну, але тут в боротьбі із захисником не зміг пробити Жезус.

34' Знову в грубий підкат пішов в центрі поля Родрі. Акуратніше треба грати іспанцеві, адже у нього вже є картка.

32' Пройшов по флангу Марлос і виконав навіс у штрафну. Нікого з партнерів там не виявилося. М'яч перейшов під контроль Вокера.

30' Закинув по флангу Зінченко на хід Стерлінгу, який утікав на ворота, але цей пас у чистому підкаті перехопив Болбат.

29' Родрі грубо зіграв в центрі поля проти Тайсона. Суддя на цей раз був менш стриманий і показав порушнику жовту картку.

28' Соломон у грубому підкаті зніс на фланзі суперника. Можна було давати картку, але обмежився усним попередженням суддя.

26' Трохи активніше грає Шахтар, але цього замало для позитивного результату.

24' Гол! Манчестер Сіті виходить уперед! Пробив з гарної позиції по воротах Гюндоган. М'яч полетів у кут, але влучив у штангу, від якої відскочив точно на ногу Марезe. Ріяд спокійно пробив в один дотик під поперечину, без шансів для Пятова.

23' Намагався з дальньої дистанції Марез перекинути Пятова, але м'яч перелетів не лише голкіпера, але і ворота

21' Тепер уже Стерлінг накрутив на фланзі захисника і подав в штрафну, але Кривцов тут виграв верх і головою виніс м'яч подалі

19' Покотив Стерлінг з флангу в центр точно під удар Гюндогану, але той із вбивчої позиції не зміг влучити в ствір воріт.

17' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти п'яти Вокер. М'яч полетів сильно, але вкрай неточно.

15' Виграв підбір біля штрафної суперника Марлос і пробив у дальню дев'ятку, але м'яч пролетів трохи вище поперечини.

13' М'яко закинув Кевін Де Брейне в штрафну, куди вривався Зінченко, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Пятова.

11' На своїй половині поля Мораес заїхав ззаду по ногах Марезу. Арбітр був поруч і призначив штрафний удар на користь гостей.

10' Закинув Родрі в штрафну, куди на всіх парах вривався Стерлінг, але вийшов з воріт Пятов і виявився першим на м'ячі.

9' Протягнув м'яч до штрафної суперника на швидкості Тайсон і віддав вперед на хід Ісмаїлі, але в чистому підкаті м'яч виніс в сторону Вокер.

8' Зі штрафного навісив Кевін Де Брейне на ближню штангу, де намагався пробити головою Фернандіньо, але порушив він правила в боротьбі з Патріком.

6' Активно прессингують суперника на чужій половині поля англійці. Навіть центр не можуть поки перейти донеччани з м'ячем.

5' З флангу віддавав Зінченко на хід Стерлінгу, але грамотно в обороні відіграв Болбат і спокійно відібрав сферу.

4' Довгим пасом Фернандіньо знайшов на фланзі Уокера, який покотив на Кевін Де Брейне, але з навісом останнього впорався Матвієнко.

3' Манчестер Сіті прогнозовано забирає м'яч під свій контроль, але Шахтар не губиться на фоні "містян"

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Гра відбудеться 18 вересня, о 22:00 у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Крім Шахтаря і Манчестера в квартеті C також зіграють Динамо Загреб і Аталанта. Розклад матчів тут.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.