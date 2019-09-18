Шахтар - Манчестер Сіті 0:2. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Манчестер Сіті (Манчестер, Англія)

Ліга чемпіонів УЄФА, Груповий раунд. Група С, 1-й тур

Харків, стадіон ОСК Металіст

18 вересня, 22:00

Перший тайм завершується, Манчестер Сіті по грі знищив донецький Шахтар, але ми сподіваємося на гідну гру в другій половині гри.

45' Хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Зачепився за м'яч у штрафному суперника Жезус і скинув під удар Кевіну Де Брейне, який з ходу стрельнув у ближній кут, але м'яч розминувся зі штангою.

42' Зі штрафного намагався закрутити в ближній кут Марез. М'яч перелетів стінку, але пройшов буквально в метрі від штанги. Пощастило господарям.

40' Грамотно підставився Вокер на чужій половині поля і змусив порушити правила Патрыка. Штрафний удар для гостей призначив суддя.

38' Гол! 0:2! Прострілив з флангу Марез в центр точно на Гюндогана, який відірвався від опіки і другим дотиком пробив точно в правий від себе кут воріт. Пятов як не старався, врятувати свою команду не зміг.

36' Довге закидання виконав Фернандіньо в штрафну суперника на Жезуса, але того грамотно відтіснив від м'яча корпусом Кривцов.

35' Продавив захисника по флангу Вокер і виконав черговий простріл у штрафну, але тут в боротьбі із захисником не зміг пробити Жезус.

34' Знову в грубий підкат пішов в центрі поля Родрі. Акуратніше треба грати іспанцеві, адже у нього вже є картка.

32' Пройшов по флангу Марлос і виконав навіс у штрафну. Нікого з партнерів там не виявилося. М'яч перейшов під контроль Вокера.

30' Закинув по флангу Зінченко на хід Стерлінгу, який утікав на ворота, але цей пас у чистому підкаті перехопив Болбат.

29' Родрі грубо зіграв в центрі поля проти Тайсона. Суддя на цей раз був менш стриманий і показав порушнику жовту картку.

28' Соломон у грубому підкаті зніс на фланзі суперника. Можна було давати картку, але обмежився усним попередженням суддя.

26' Трохи активніше грає Шахтар, але цього замало для позитивного результату.

24' Гол! Манчестер Сіті виходить уперед! Пробив з гарної позиції по воротах Гюндоган. М'яч полетів у кут, але влучив у штангу, від якої відскочив точно на ногу Марезe. Ріяд спокійно пробив в один дотик під поперечину, без шансів для Пятова.

23' Намагався з дальньої дистанції Марез перекинути Пятова, але м'яч перелетів не лише голкіпера, але і ворота

21' Тепер уже Стерлінг накрутив на фланзі захисника і подав в штрафну, але Кривцов тут виграв верх і головою виніс м'яч подалі

19' Покотив Стерлінг з флангу в центр точно під удар Гюндогану, але той із вбивчої позиції не зміг влучити в ствір воріт.

17' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти п'яти Вокер. М'яч полетів сильно, але вкрай неточно.

15' Виграв підбір біля штрафної суперника Марлос і пробив у дальню дев'ятку, але м'яч пролетів трохи вище поперечини.

13' М'яко закинув Кевін Де Брейне в штрафну, куди вривався Зінченко, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Пятова.

11' На своїй половині поля Мораес заїхав ззаду по ногах Марезу. Арбітр був поруч і призначив штрафний удар на користь гостей.

10' Закинув Родрі в штрафну, куди на всіх парах вривався Стерлінг, але вийшов з воріт Пятов і виявився першим на м'ячі.

9' Протягнув м'яч до штрафної суперника на швидкості Тайсон і віддав вперед на хід Ісмаїлі, але в чистому підкаті м'яч виніс в сторону Вокер.

8' Зі штрафного навісив Кевін Де Брейне на ближню штангу, де намагався пробити головою Фернандіньо, але порушив він правила в боротьбі з Патріком.

6' Активно прессингують суперника на чужій половині поля англійці. Навіть центр не можуть поки перейти донеччани з м'ячем.

5' З флангу віддавав Зінченко на хід Стерлінгу, але грамотно в обороні відіграв Болбат і спокійно відібрав сферу.

4' Довгим пасом Фернандіньо знайшов на фланзі Уокера, який покотив на Кевін Де Брейне, але з навісом останнього впорався Матвієнко.

3' Манчестер Сіті прогнозовано забирає м'яч під свій контроль, але Шахтар не губиться на фоні "містян"

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар зіграє в 1 турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Гра відбудеться 18 вересня, о 22:00 у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Крім Шахтаря і Манчестера в квартеті C також зіграють Динамо Загреб і Аталанта. Розклад матчів тут.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.