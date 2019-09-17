Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола ознайомився із своїм суперником у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Що знаю про нового тренера Шахтаря Луїша Каштру? Особисто я його не знаю, але 2-3 гри Шахтаря під його керівництвом я подивився. Кращий спосіб познайомитися з тренером - подивитися, як грає його команда. Звичайно, ми постараємося його обіграти", – розповів Гвардіола.