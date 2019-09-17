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Каштру: Зінченко - топ-футболіст

Сьогодні 21:11 390 0
Луїш Каштру прокоментував роль Олександра Зінченка у Манчестер Сіті
Каштру: Зінченко - топ-футболіст
#Каштру, #Зінченко, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко виконує важливі функції у своїй команді.

Про це розповів головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру.

"Наскільки важлива роль Зінченка в грі Манчестер Сіті? Він виконує дуже важливі функції в команді. Він - крайній захисник зі специфічними даними, працює не тільки на оборону, але і на атаку. Зінченко — дуже цікавий гравець, який є одним зі світових топ-футболістів на цій позиції. Але він більше відповідає за центр, ніж за фланг, тому що перед ним є Стерлінг, готовий його підстрахувати. У них дуже хороша зв'язка", - розповів Каштру.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола переглянув декілька матчів Шахтаря.

Нагадаємо, Тайсон зіграє проти Манчестер Сіті.

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